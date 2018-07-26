Россию обвинили в «агрессивном кибершпионаже»

США обвинили российские спецслужбы в «агрессивном кибершпионаже»

Правительство США представило доклад, в котором обвинило спецслужбы России в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Вашингтон заявлял о кибератаках России на ресурсы Демократической партии перед выборами в 2016 году, а недавно признал, что перед выборами в США в 2018 году кибератак не было.

Однако и в остальных сферах деятельности хакеров к России у США были претензии. Так, в феврале консультативный экономический совет при Белом доме подготовил доклад об источниках киберугроз, включив Россию в число государств-хакеров.