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Россию обвинили в «агрессивном кибершпионаже»
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США обвинили российские спецслужбы в «агрессивном кибершпионаже» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
Правительство США представило доклад, в котором обвинило спецслужбы России в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Вашингтон заявлял о кибератаках России на ресурсы Демократической партии перед выборами в 2016 году, а недавно признал, что перед выборами в США в 2018 году кибератак не было.
Однако и в остальных сферах деятельности хакеров к России у США были претензии. Так, в феврале консультативный экономический совет при Белом доме подготовил доклад об источниках киберугроз, включив Россию в число государств-хакеров.
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