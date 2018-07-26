Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня

Все визовые центры РФ оказались под угрозой
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила о возможном закрытии всех визовых центров в стране из-за новой инициативы депутатов. СМИ выяснили причину неожиданного решения.
Макаревич сделал странное предложение по Крыму
России следовало не присоединять Крым, а купить его. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил музыкант Андрей Макаревич.
Украина придумала новый способ ослабить Россию
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выступила с предложением, как же "сбавить" обороты России.
На саммите БРИКС в ЮАР произошел конфуз
Организаторы саммита БРИКС неправильно расставили лидеров стран-участниц во время фотосессии. Видео церемонии опубликовано в Youtube.
Матвиенко вспомнила о прошлом
Государство гарантирует всем гражданам России получение пенсий, ситуация 1990-х годов с невыплатой не повторится, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Известный тележурналист Владимир Познер высказал свое мнение насчет того, по чьей вине прекратил существование Союз Республик.
С Крымским мостом может произойти страшное
Крымский мост «буквально трещит по швам», он «трясется и колышется». Местные жители боятся, что сооружение не выдержит шторма и просто рухнет.
Оружию «Судного дня» нашли ответ
США и Великобритания спасутся от «Судного дня» России при помощи собственной техники. О чем именно идет речь, сообщил Covert Shores.
Европа согласилась с США
В Евросоюзе поддержали представленную США "Крымскую декларацию", отметив, что продолжат придерживаться политики непризнания и ограничительных мер, заявил в четверг РИА Новости представитель структур ЕС.
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков нашел объяснение "слухам" о состоявшемся бракосочетании с Евгенией Васильевой.
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
Изменения, предложенные Правительством в Гражданский кодекс, гласят, что теперь большинство вопросов сноса самостроя будет решать суд, а за отказ снести строение в установленный срок могут отобрать землю. Параллельно депутаты рассматривают и законопроект о введении штрафов до одного миллиона рублей за эксплуатацию самовольной постройки.
“Отказ мог повлечь казнь”: Родченко опять заговорил
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков попросил прощения «за свою роль в допинговой системе» и снова обвинил российские власти в создании такой системы. Об этом сообщает Inside the games.