Юлия Скрипаль вернется в Россию

Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе с отцом в результате ЧП в Солсбери, рассказала, что намерена вернуться в Россию, когда отец поправится, рассказала РИА Новости ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.
По словам Виктории, Юлия, которая находится вместе с отцом в Великобритании, связалась с семьей во вторник, когда ее бабушка, мать Сергея Скрипаля, Елена Яковлевна отмечала 90-летие.
"Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется", — рассказала Скрипаль, уточнив, что Юлия намерена вернуться в Россию.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.