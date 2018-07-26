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Афины затопило после сильного шторма
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Афины затопило после сильного шторма 

Москва24 20 часов назад
Фото: ТАСС
Сильный шторм привел к наводнению в Афинах 26 июля. Северные пригороды столицы затоплены. Дороги в Кисифье и Неа Эритрее перекрыла полиция.
Как сообщает Sputnik Греция, пожарные получили 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, включая запросы на откачку воды из домов.
До этого в Греции произошли несколько крупных лесных пожаров, при которых погибли 83 человека. В Аттике объявлено чрезвычайное положение. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам стихии. Причины возгораний расследует прокуратура Греции. Поиски пропавших продолжаются.
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