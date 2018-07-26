Афины затопило после сильного шторма

Сильный шторм привел к наводнению в Афинах 26 июля. Северные пригороды столицы затоплены. Дороги в Кисифье и Неа Эритрее перекрыла полиция.

Как сообщает Sputnik Греция , пожарные получили 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, включая запросы на откачку воды из домов.

До этого в Греции произошли несколько крупных лесных пожаров, при которых погибли 83 человека. В Аттике объявлено чрезвычайное положение. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам стихии. Причины возгораний расследует прокуратура Греции. Поиски пропавших продолжаются.