Посол Сербии призвал не сравнивать Косово и Крым

Славенко Терзич заявил НСН, что прецедент Косова представляет собой угрозу для территориальной целостности других государств, которые могут использовать его в своих целях.

Российский МИД ответил на опубликованную Госдепартаментом США «Крымскую декларацию», в которой полуостров не признаётся российским. Внешнеполитическое ведомство указывает на то, что США «пребывают в иной реальности», пытаясь оперировать международно-правовыми актами, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России , отмечают «Дни.ру». «Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия », — говорится в финале сообщения МИД РФ, опубликованного на странице дипмиссии в Facebook.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в России Славенко Терзич в эфире НСН заявил, что не следует сравнивать ситуации в Косово и Крыму . По его мнению, прецедент Косова представляет собой угрозу для территориальной целостности не только Балкан, но и других государств мира.

«Я не хотел бы сравнивать Крым и Косово. Это совсем отдельные вопросы. Уважение территориальной целостности других государств является принципиальным вопросом международного права. Если мы хотим строить цивилизованные отношения между государствами, то все должны уважать эти принципы. К сожалению, на примере Сербии мы видим двойные стандарты. Косово является автономным краем суверенного и международно признанного государства республики Сербия, однако, некоторые государства, которые настаивают на уважении территориальной целостности стран, признают насильственное отделение части нашей территории. Ещё хуже, часть албанского меньшинства Сербии подняла вооружённое восстание против легитимного государства, и это было поддержано НАТО. Видно, что этот прецедент может быть очень опасным не только для стабильности Балканского региона, но и для стабильности многих государств Европы и всего мира», — подчеркнул посол.

Напомним, что Россия осталась в стороне от признания независимости Косово в 2008 году, высказавшись в пользу сохранения территориальной целостности Сербии. Сравнение Косова с Крымом использовалось российскими властями в 2014 году, однако, в качестве противопоставления. Россия указывала на то, что отделение Косова было насильственным, в то время как в Крыму был проведён всенародный референдум. Добавим, что Сербия, в свою очередь, как и ряд других стран, не признаёт Крым российским. По словам президента республики Александра Вучича, признание Крыма обяжет Сербию признать и независимость региона Косово.