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Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа
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Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа 

Рамблер 1 час назад
«Жучок», который вместе с футбольным мячом президент России Владимир Путин подарил коллеге из США, не может следить за Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба «Адидас».
В компании-производителе спортивного снаряда объяснили, что в мяче и впрямь есть чип — пассивный, не способный передавать информацию и с очень маленьким радиусом действия.
>> В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Целью же его присутствия в мяче является реклама — прямо в магазине к чипу можно поднести смартфон, считать код при помощи специального приложения и, например, посмотреть видео с футболистами или поучаствовать в конкурсах болельщиков.
Во время встречи президентов России и США в столице Финляндии Хельсинки Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч, созданный «Адидас» специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже американский сенатор Линдси Грэм заявил в своих соцсетях, что в мяч может быть встроено подслушивающее устройство.
Между тем официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что мяч, который Трамп пообещал передать сыну, прошел стандартную проверку безопасности.
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