Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа

«Жучок», который вместе с футбольным мячом президент России Владимир Путин подарил коллеге из США, не может следить за Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба «Адидас».

В компании-производителе спортивного снаряда объяснили, что в мяче и впрямь есть чип — пассивный, не способный передавать информацию и с очень маленьким радиусом действия.

Целью же его присутствия в мяче является реклама — прямо в магазине к чипу можно поднести смартфон, считать код при помощи специального приложения и, например, посмотреть видео с футболистами или поучаствовать в конкурсах болельщиков.

Во время встречи президентов России и США в столице Финляндии Хельсинки Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч, созданный «Адидас» специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже американский сенатор Линдси Грэм заявил в своих соцсетях, что в мяч может быть встроено подслушивающее устройство.

Между тем официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что мяч, который Трамп пообещал передать сыну, прошел стандартную проверку безопасности.