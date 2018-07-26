Макрон о деле Беналля: «буря в стакане воды»

AFP: Макрон назвал скандал вокруг дела Беналля «бурей в стакане воды»

Скандал вокруг бывшего сотрудника администрации президента Франции Александра Беналля является "бурей в стакане воды". Такую оценку происходящему дал в четверг президент республики Эмманюэль Макрон во время служебной поездки в город Кампан на юге страны. Главу государства процитировало агентство AFP.

Ранее Макрон заявлял, что "расценивает как предательство" инцидент с участием его бывшего сотрудника Беналля, который избил на улице человека. Как подчеркнул президент, он "глубоко разочарован" действиями своего экс-подчиненного. При этом глава государства осудил СМИ, которые, по его мнению, распространяли недостоверные сведения в связи с этим делом.

"Я сказал то, что должен был сказать, то есть, что считаю это бурей в стакане воды. И для многих это буря внутри головы", — подчеркнул Макрон, комментируя дальнейшее развитие скандала.

"Дело Беналля"

На прошлой неделе в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как Беналля и сотрудник аппарата правящей партии "Республика на марше" Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации. Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей.

Краз был уволен из аппарата "Республики на марше" еще в мае. Против него были выдвинуты схожие обвинения. Кроме того, французская юстиция предъявила обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под судебным контролем.