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Макрон о деле Беналля: «буря в стакане воды»
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AFP: Макрон назвал скандал вокруг дела Беналля «бурей в стакане воды» 

ТАСС 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Скандал вокруг бывшего сотрудника администрации президента Франции Александра Беналля является "бурей в стакане воды". Такую оценку происходящему дал в четверг президент республики Эмманюэль Макрон во время служебной поездки в город Кампан на юге страны. Главу государства процитировало агентство AFP.
Ранее Макрон заявлял, что "расценивает как предательство" инцидент с участием его бывшего сотрудника Беналля, который избил на улице человека. Как подчеркнул президент, он "глубоко разочарован" действиями своего экс-подчиненного. При этом глава государства осудил СМИ, которые, по его мнению, распространяли недостоверные сведения в связи с этим делом.
"Я сказал то, что должен был сказать, то есть, что считаю это бурей в стакане воды. И для многих это буря внутри головы", — подчеркнул Макрон, комментируя дальнейшее развитие скандала.

"Дело Беналля"

На прошлой неделе в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как Беналля и сотрудник аппарата правящей партии "Республика на марше" Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации. Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей.
Краз был уволен из аппарата "Республики на марше" еще в мае. Против него были выдвинуты схожие обвинения. Кроме того, французская юстиция предъявила обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под судебным контролем.
Прокуратура Парижа начала расследование в связи с инцидентом. Следствие также ведет и Главная инспекция национальной полиции. Активную работу начали две следственные комиссии парламента — Сената и Национального собрания. Они уже заслушали главу МВД Жерара Колона, директора кабинета президента Патрика Строзду, префекта Парижа Мишеля Дельпеша, представителей профсоюзов работников полиции и жандармерии. Показания дали начальник охраны Елисейского дворца и его военный комендант.
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