Украина объявила Донбассу информационную войну

Как Украина собирается вести информационную войну в Донбассе

Правительство Украины приняло стратегию «информационной реинтеграции» территории Донбасса. В опубликованных украинскими СМИ выдержках из текста документа содержится набор положений и установок по ведению проукраинской пропаганды на территориях двух республик Донбасса. Как заявил в интервью RT председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин , решение украинского кабмина не стало сюрпризом для руководства Донецка , там привыкли к информационной агрессии с украинской стороны и готовы к ответным шагам. Между тем эксперты уверены, что пропаганда Киева не достигнет цели.

Правительство Украины приняло «стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно тексту стратегии, который приводит издание, вещание местных телеканалов на территории ДНР и ЛНР будет вестись в полном объёме после того, как Киев вернёт себе контроль над этими территориями. В данный момент, когда работа украинских СМИ в самопровозглашённых республиках ограничена, власти страны определили несколько направлений информационного противодействия Донецку и Луганску

Во-первых, Украина намерена расширить зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний. Транслировать передачи украинского телевидения предполагается с прилегающих к двум самопровозглашённым республикам территорий. Во-вторых, в Киеве рассчитывают создать специальную систему «производства и распространения специализированного контента» для тех граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. При этом Киев намерен воздействовать на инвалидов по зрению и по слуху, для чего стратегия предусматривает «обеспечение возможности» таким людям «получать информацию в доступной для них форме».

Ещё один пункт программы информационной войны в Донбассе — «проведение системной работы с переселенцами» из обеих республик — их украинские чиновники считают «важным каналом коммуникации» со своими гражданами.

Украинский контент

Как рассказала украинским СМИ первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова, цель документа — предоставление «полноценного доступа гражданам на оккупированных территориях к общенациональному информационному пространству», а также создание условий для «объективного информирования» граждан, которые проживают в Донбассе.

Джапарова добавила, что одна из основных задач новой стратегии — «нейтрализация вещания», которое осуществляется из неподконтрольных территорий на Украину, а также организация обратного вещания «украинского контента». Она пояснила, что, по сути, правительство решило блокировать эфирный сигнал из Донбасса на подконтрольные украинским силовикам территории. Кроме того, замминистра сообщила, что в ближайшее время Киев построит и введёт в эксплуатацию две телерадиовышки, которые будут транслировать сигнал на территорию ДНР и ЛНР.

Как рассказал в беседе с RT председатель Народного совета самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин, ничего принципиально нового в так называемой «стратегии информационной интеграции Донбасса» не содержится.

«Взять, например, предложение блокировать сигналы наших телеканалов на территориях, которые подконтрольны украинской стороне. Эта практика далеко не нова. Мы и так регулярно фиксируем попытки технических служб Украины сделать так, чтобы наши теле— и радиосигналы не поступали на украинскую сторону. Это говорит, что работа наших СМИ вызывает у Киева раздражение. Насколько я могу судить, попытки сорвать трансляцию наших программ на украинской территории успехом не увенчались», — заявил спикер парламента Донецкой республики.

По его словам, граждане ДНР прекрасно представляют истинное положение дел на Украине, прежде всего, потому что общаются со своими знакомыми и родственниками, проживающими в этой стране.

«Именно поэтому у наших граждан нет веры украинским СМИ», — отметил Пушилин.

«Мы будем следить за действиями Киева»

Как отметил Пушилин, руководство ДНР пока не решило, как именно будет реагировать на принятие кабинетом министров Украины нового документа, посвящённого информационной борьбе с самопровозглашёнными республиками.

«Мы будем следить за действиями Киева и смотреть на то, какие фактические шаги украинское руководство будет предпринимать. Пока они действуют только в медийном поле», — заключил политик.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также не видит в нынешнем решении правительства Украины ничего необычного.

«В Киеве воспринимают конфликт в Донбассе, в том числе, и как информационное противостояние с двумя республиками и с Россией. Украина и так с 2014 года фактически ведёт информационную войну против ДНР, ЛНР и руководства Крыма. Сейчас под этот факт украинские чиновники подвели законодательную основу, а также приняли системные решения, на основе которых на Украине надеются сформировать среди населения Донбасса альтернативную точку зрения. Чтобы жители ЛНР и ДНР не считали, что Киев — это агрессор, который не настроен на конструктивный диалог с Луганском и Донецком», — отметил эксперт в интервью RT.

По словам Денисова, пока пропагандистские материалы, транслируемые Украиной на территории самопровозглашённых республик, имеют невысокую эффективность.

«Соцопросы и исследования общественного мнения показывают, что подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР крайне негативно относятся к Киеву и к его политике. Кстати, украинские чиновники и силовики прекрасно понимают, что реализовать намеченный план по ведению информационной войны им будет нелегко, однако сам факт системного подхода Украины к этой войне должен встревожить руководство народных республик», — отметил специалист.

По его словам, в Донецке и Луганске должны проанализировать новую стратегию пропагандисткой борьбы Украины и выработать адекватные меры противодействия.

«Самое главное, чтобы гражданам ЛДНР предлагалась альтернативная Киеву точка зрения в местных СМИ», — добавил специалист.

Искажённая реальность

Президент Цента системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко , в свою очередь, заявил RT, что информационная война, которую Украина собирается вести против самопровозглашённых государств, вряд ли будет эффективной.

«Полагаю, что эффект для Киева от этих мероприятий будет нулевой в силу общего его неверного подхода к теме информационной войны. Приведу такой пример: недавно в Министерстве информационной политики Украины заявляли, что 75% вещания их телеканалов и СМИ на Крым идёт на украинском языке. Но если вы ведёте, скажем, вещание на Великобританию на русском языке, то каким бы качественным ваш контент ни был, считайте, что больше половины вашей работы ушло впустую. Крымчане, услышав украинскую речь, автоматически переключат телеканал. И не потому, что не знают украинского, они его знают. Но русский им ближе, он для них родной. И когда есть выбор (а он у крымчан есть), они, само собой, выберут русскоязычные СМИ», — заявил эксперт.

По словам Ищенко, ошибка украинских пропагандистов в том, что их информационные программы выдержаны в том же идеологическом ключе, что и передачи для украинского зрителя.

«Те, кто живут на подконтрольных Украине территориях, понимают, что СМИ искажают реальную картину, причём существенно. Очевидно, что у тех, кто проживает в Крыму или в народных республиках, ещё более скептическое отношение к материалам информационных сайтов и телеканалов Украины», — подчеркнул Ищенко.

Эксперт также отметил, что пропаганда среди тех, кто переселился на украинскую территорию из ДНР и ЛНР, вряд ли увенчается успехом для Киева.

«Практика показывает, что эти пропагандистские мероприятия дают ровно обратный эффект. Дело в том, что информационная война должна опираться хоть на какую-то реальность. Человека можно убедить в том, что гнилые помидоры не гнилые, а свежие. Но нельзя его убедить в том, что помидоры — это абрикосы. В Киеве не желают понимать, что те, кто переселились из самопровозглашённых государств на украинскую территорию, изначально были лояльны Украине. Однако затем они не получили обещанной помощи от государства. Напротив, к ним на всех уровнях относятся как к «недоукраинцам» и объясняют, что война на юго-востоке страны идёт именно из-за них», — сказал Ищенко.

На этом фоне никакая пропаганда неспособна вернуть доверие людей к украинскому государству, подытожил эксперт.