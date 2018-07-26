ЕС поддержал «Крымскую декларацию»

В Евросоюзе поддержали «Крымскую декларацию» США

Госдепартамент США обнародовал в среду "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Целью является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"Декларация США о Крыме иллюстрирует твердую и принципиальную позицию США в отношении незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Как четко указано в заявлении верховного представителя по внешней политике и безопасности Федерики Могерини от имени ЕС от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию", — заявили в ЕС.

"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полному осуществлению нашей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. Это нарушение международного права по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", — сказал собеседник.