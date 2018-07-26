Ещё
Пашинян высказался о вступлении Армении в НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян высказался о вступлении Армении в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Армения не будет стремиться к членству в Североатлантическом альянсе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, добавив, что сейчас страна является членом ОДКБ и хочет более эффективного сотрудничества внутри этой организации.
«Нет, конечно. Нет», — заявил Пашинян в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову в ответ на вопрос о стремлении в НАТО.
«Потому что мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель — чтобы членство Армении в этой организации стало более и более эффективным», — сказал премьер республики.
Говоря о своей поездке на мероприятие в рамках НАТО, Пашинян заявил, что Армения участвует в этой программе уже долго. «Я участвовал в собрании, в саммите… Не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО», — уточнил Пашинян.
Он сказал, что сотрудничество с НАТО будет продолжено, но оно не будет направлено против кого-либо. По словам Пашиняна, взаимодействие с альянсом важно для Армении, так как в рамках НАТО республика контактирует с Грузией.
Напомним, Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении.
Ранее Пашинян на полях саммита НАТО в Брюсселе оценил уровень взаимодействия Москвы и Еревана и прокомментировал возможность внешнеполитического разворота республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пхеньян предупредил народ Северной Корее об угрозе голода Захарова назвала цену «судьбоносным декларациям» США Американцев удивило видео с «бессмертным русским» сталеваром
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями8
Оружию «Судного дня» нашли ответ154
Москва ответила США на крымскую провокацию498
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение