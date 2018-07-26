Пашинян высказался о вступлении Армении в НАТО

Армения не будет стремиться к членству в Североатлантическом альянсе , заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, добавив, что сейчас страна является членом ОДКБ и хочет более эффективного сотрудничества внутри этой организации.

«Нет, конечно. Нет», — заявил Пашинян в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову в ответ на вопрос о стремлении в НАТО.

«Потому что мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель — чтобы членство Армении в этой организации стало более и более эффективным», — сказал премьер республики.

Говоря о своей поездке на мероприятие в рамках НАТО, Пашинян заявил, что Армения участвует в этой программе уже долго. «Я участвовал в собрании, в саммите… Не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО», — уточнил Пашинян.

Он сказал, что сотрудничество с НАТО будет продолжено, но оно не будет направлено против кого-либо. По словам Пашиняна, взаимодействие с альянсом важно для Армении, так как в рамках НАТО республика контактирует с Грузией

Напомним, Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении.