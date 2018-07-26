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Не иначе любовь: Трамп рассказал об отношениях с ЕС
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Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber, pool
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Соединенных Штатов и Европейского союза.
"Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии. — Прим. ред.) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!" — написал американский лидер.
​Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели в Вашингтоне встречу для запуска новой фазы отношений союза и страны.
"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.
"Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы", — подчеркивается в документе.
Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".
По мнению Юнкера, именно "благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания. "И это необходимо сегодня, так же, как это было раньше", — отметил он.
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