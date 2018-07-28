США провели переговоры с талибами

Как пишет The Wall Street Journal , Уэллс с делегацией предпринимают посреднические усилия в решении конфликта.

В первую очередь обсуждалась возможность начала мирных переговоров между радикалами и официальными властями.

Стоит отметить, что в Госдепе не стали подтверждать факт встречи.