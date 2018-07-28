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США провели переговоры с талибами
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США провели переговоры с талибами 

News.ru 48 минут назад
Фото: flickr.com/ResoluteSupportMedia
Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс провёл в Дохе встречу с представителями «Талибана» (Запрещённая в России организация) для поиска путей урегулирования военого конфликта в Афганистане.
Как пишет The Wall Street Journal, Уэллс с делегацией предпринимают посреднические усилия в решении конфликта.
В первую очередь обсуждалась возможность начала мирных переговоров между радикалами и официальными властями.
Стоит отметить, что в Госдепе не стали подтверждать факт встречи.
По информации источника издания, официальные переговоры с Кабулом могут начаться только через несколько месяцев.
Ранее информацию о контактах Москвы с «Талибаном» распространил Вашингтон. В Министерстве иностранных дел РФ назвали бездоказательными обвинения России в сотрудничестве с радикальным движением.
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