Brexit могут «подвинуть»

Сроки Brexit могут быть перенесены, заявил глава МИД Испании

Сроки выхода Великобритании из ЕС , намеченного на конец марта, могут быть перенесены, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Ранее ЕС сообщал, что соглашение об условиях отделения Британии от ЕС должно быть подготовлено к середине октября — к саммиту глав государств Евросоюза, чтобы оно успело пройти все процедуры ратификации к дате Brexit — 29 марта 2019 года.

"Сложно поверить, что не будет соглашения между ЕС и Великобританией. Невозможно, что ЕС и Великобритания заявят, что при этом разводе будут выносить всю мебель — кто сколько сможет. Какое-то соглашение должно быть. В противном случае потери будут слишком большими для обеих сторон. Другой вопрос, что может подойти время, и будет единогласное решение всех стран ЕС о перенесении даты (Brexit). Это возможно", — заявил министр на пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, предстоит "решить много вопросов". "Люди, которые голосовали за Brexit, не были в достаточной степени проинформированы", — заявил глава испанского МИД

Он также назвал "очень хорошей новостью" заявление премьера Терезы Мэй о том, что она лично будет руководить переговорами с ЕС по Brexit. "Мы очень довольны, что кто-то возьмет на себя управление, командование. То, что до сих пор было, не осмеливаюсь даже назвать переговорами. То, что Мэй взяла на себя управление говорит, что дела шли не очень хорошо. В правительстве есть разногласия. В марте наступит "дедлайн", надо поторопиться. Это очень хорошая новость, надеемся, что будут результаты — в первую очередь для испанцев", — заявил министр. Он сообщил, что на направленный Испанией Лондону меморандум по поводу Гибралтара Мадрид до сих пор не получил никакого ответа.

Боррель также напомнил, что Испания не обсуждает отдельно с Великобританией судьбу британцев, обосновавшихся в этой стране. "Двусторонние соглашения не предусмотрены, мы не ведем переговоры с Великобританией. Господин Барнье (Мишель Барнье — главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС) ведет переговоры от имени всех. Это соглашение всех стран, которое должно быть принято всеми странами", — добавил он.

По официальным данным, в Испании живут 253 тысячи 928 британцев, однако реальное число может быть в несколько раз больше. В основном это британские пенсионеры, которые обосновались на испанском побережье.

По данным испанского посольства в Лондоне, в Великобритании живут 112 тысяч испанцев, но эта цифра также не окончательная, поскольку многие граждане Испании официально не регистрируются. Большая часть испанцев в Великобритании работают в сферах здравоохранения и обслуживания.