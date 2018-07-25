Помпео назвал главную проблему США

Помпео назвал Китай главной проблемой США

Главным противником США в предстоящие годы является Китай , заявил на слушаниях в конгрессе США госсекретарь Майк Помпео.

Обращаясь к госсекретарю сенатор Марко Рубио заявил, что "впервые со Второй мировой войны США соревнуются с противником, который почти равен им". По его словам, Китай "в долгосрочной перспективе является наиболее серьезной угрозой безопасности США".

"Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая", — сказал Помпео. По словам госсекретаря, администрация понимает необходимость комплексного ответа на эту проблему.

"Весь Запад, не только США, были слишком медленны в своей реакции (на развитие Китая), думаю, понимание в этом есть, но не думаю, что сегодня есть структура, которая может всесторонне на это ответить", — сказал госсекретарь США.

Отношения Пекина и Вашингтона обострились в последнее время из-за введения администрацией Дональда Трампа ограничений на часть китайского импорта. В США это мотивировали интересами равноправной торговли и национальной безопасности.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.