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Помпео назвал главную проблему США
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Помпео назвал Китай главной проблемой США 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главным противником США в предстоящие годы является Китай, заявил на слушаниях в конгрессе США госсекретарь Майк Помпео.
Обращаясь к госсекретарю сенатор Марко Рубио заявил, что "впервые со Второй мировой войны США соревнуются с противником, который почти равен им". По его словам, Китай "в долгосрочной перспективе является наиболее серьезной угрозой безопасности США".
"Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая", — сказал Помпео. По словам госсекретаря, администрация понимает необходимость комплексного ответа на эту проблему.
"Весь Запад, не только США, были слишком медленны в своей реакции (на развитие Китая), думаю, понимание в этом есть, но не думаю, что сегодня есть структура, которая может всесторонне на это ответить", — сказал госсекретарь США.
Отношения Пекина и Вашингтона обострились в последнее время из-за введения администрацией Дональда Трампа ограничений на часть китайского импорта. В США это мотивировали интересами равноправной торговли и национальной безопасности.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.
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