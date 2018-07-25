Ещё
Новая Зеландия выдвинула Австралии необычное требование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить свой флаг 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Kenzaburo Matsuoka/ Globallookpress
И.о. премьер-министра Новой Зеландии обвинил Канберру в копировании дизайна флага своей страны.
Исполняющий обязанности главы правительства Новой Зеландии Уинстон Петерс потребовал от Австралии изменить свой государственный флаг.
Новозеландский премьер обвинил Канберру в копировании национального символа у Новой Зеландии, пишет газета The Guardian.
Политик аргументировал свои слова тем, что Новая Зеландия первая сделала такой дизайн. Он также считает, что обновленный дизайн сделает австралийский флаг более уникальный.
Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, австралийский же — в 1954 году.
ТК «Звезда»: последние новости
«Вторим твердому решению США»: Великобритания поддержала декларацию по Крыму В Грузии назвали ошибкой разрыв дипотношений с Россией Бывший шеф-повар королевы Британии рассказал, какие блюда запрещены во дворце
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип305
Российских дачников ждет неприятный сюрприз13
В РФ построят новый мегамост28
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение