Новая Зеландия выдвинула Австралии необычное требование

Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить свой флаг

Исполняющий обязанности главы правительства Новой Зеландии Уинстон Петерс потребовал от Австралии изменить свой государственный флаг.

Новозеландский премьер обвинил Канберру в копировании национального символа у Новой Зеландии, пишет газета The Guardian

Политик аргументировал свои слова тем, что Новая Зеландия первая сделала такой дизайн. Он также считает, что обновленный дизайн сделает австралийский флаг более уникальный.

Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, австралийский же — в 1954 году.