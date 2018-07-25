«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»

Украинский делегат сорвала заседание по Донбассу в Минске

Представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной группы в рамках Минского протокола. Украинский делегат начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам, а затем оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову и покинула заседание.

Представитель Украины Ирина Геращенко в среду 25 июля сорвала заседание по гуманитарным вопросам Контактной группы в рамках Минского протокола, приводит Луганский информационный центр слова руководителя рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольги Кобцевой

«В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв. Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значится немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам», — пояснила делегат от ЛНР.

По ее словам, усилия других участников встречи в белорусской столице наладить работу Группы не увенчались успехом.

«Попытки представителей Республик вернуть работу группы в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя, которая, словесно оскорбив представителя ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики — «Газета.Ru») Дарью Морозову, покинула заседание», — указала Кобцева.

В прошлом месяце Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе. Согласно документу, СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями. СБ призвал все стороны выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники. МИД России поприветствовал такой шаг ООН

«Символично, что это произошло сейчас, когда Россия возглавляет Совет Безопасности. Считаем важным, что Совет указал на необходимость строгого выполнения «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — указывалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как добавили в МИД, данное решение СБ пошлет «важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств». В апреле нынешнего года Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений.

«Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями.

Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем», — сказал дипломат на Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь, начальник европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти обвинил российскую сторону в невыполнении минских соглашений.

«Я не думаю, что Россия хочет разрешить этот конфликт сейчас, они определенно могут сделать больше, чтобы продвинуть (выполнение) минских соглашений. Я думаю, они хотят «заморозить» события в свою пользу», — заявил военный во время слушаний в комитете по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса.

Он также отметил, что считает происходящее на Украине не «замороженным конфликтом», а «фазой горячей войны». Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также высказывал свою точку зрения на причину отсутствия деэскалации конфликта.

«Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы», — сказал он в ходе дискуссии на Брюссельском форуме.

По словам американского дипломата, Россия, будучи подписантом соглашений, «не обеспечивает устойчивое прекращение огня».

«Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что у вас идет реальная война на вашей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране», — добавил Волкер.

Себастьяном Курцем. Он резюмировал, что в таких условиях сложно решать вопросы экономики, развития образования и другие проблемы. В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин заявил, что обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Австрии

«Обсудили ситуацию на Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту, в частности активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году», — сказал российский лидер.

Он отметил, что по общему мнению сторон, Минские соглашения являются безальтернативным вариантом урегулирования кризиса.