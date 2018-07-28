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Трамп продлил санкции за «подрыв суверенитета Ливана»
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Трамп продлил санкции за «подрыв суверенитета Ливана» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год введенные в 2007 году санкции по Ливану, сообщил Белый дом.
Эти санкции были введены против тех, кто, по мнению США, подрывает суверенитет и демократию в Ливане, организует насилие по политическим мотивам и способствует влиянию Сирии на территории Ливана.
По заявлению Трампа, решение принято, в частности, из-за продолжающихся поставок Ираном оружия шиитскому ливанскому движению "Хезболлах". Трамп отмечает в письме конгрессу США, что Иран поставляет своим союзникам в Ливане "все более сложные вооружения".
США добиваются ослабления влияния Ирана и Сирии в Ливане, а "Хезболлах" внесли в список террористических организаций.
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