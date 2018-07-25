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При взрыве в Горловке погибли подростки
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В Горловке погибли два ребенка, предположительно, подорвавшись на мине 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: Личный архив Анны Тув
Двое детей погибли, по предварительным данным, подорвавшись на мине в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в среду исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"Поселок Мичурина, за шахтой Изотова, в районе кладбища погибли двое детей. Ориентировочно, подрыв на мине", — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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