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«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад

Платежки ЖКХ ждут изменения

В платежках за ЖКХ может появиться новая строка, сообщает РБК.
Ранее Министерство строительства России создало обязательные требования, которые будут предъявляться к защите многоквартирных домов от террористической угрозы.

Авиакомпании расстроили россиян

"Коммерсанту" стало известно о неизбежном подорожании авиабилетов. СМИ выяснили причину изменения ценовой политики авиакомпаний.

США нанесут финансовый удар России

Сенаторы США готовят ужесточение санкций к России, в том числе и к госдолгу.

Крымский мост начал отделяться от Крыма

После открытия Крымского моста среди различных экспертов начались масштабные дискуссии. Одни выступают «за», другие выступают «против». В стороне не остались и обычные граждане.

Россиянам упростили регистрацию машин

Fotolia / StockPhotoPro
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.

Вице-премьер рассказал о «проклятии» России

Неожиданное заявление сделал заместитель премьер-министра РФ Алексей Гордеев. Он объяснил, почему над Россией тяготеет "проклятье".

"Нашествию" объявили бойкот

Пять групп отказались от выступления на музыкальном фестивале «Нашествие». СМИ выяснили причину подобных действий.

Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры двух сверхдержав Владимир Путин и Дональд Трамп на проведенном в Хельсинки саммите обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе ДНР и ЛНР.

Участник резонансной пытки признал вину

Один из служащих ярославской колонии №1 признался в пытках, сообщает РИА Новости.

Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Неосторожное заявление Лолиты Милявской грозит серьезными осложнениями в российско-болгарских отношениях.

Шарапову возмутили дороги Крыма

Известная телеведущая опубликовала в соцсети пост, в котором пожаловалась на пробки в Крыму.
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