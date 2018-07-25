Защита обжалует содержание Бутиной под стражей

Сторона защиты намерена обжаловать постановление федерального окружного суда Вашингтона о содержании россиянки Марии Бутиной под стражей на период процесса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Роберта Нила Дрисколла.

По его словам, ходатайство может быть подано «в течение двух недель».

Ранее стало известно, что следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной пройдёт 10 сентября.