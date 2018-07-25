Киев затопило

В Киеве идут проливные дожди, некоторые районы города затоплены, сообщает « Украинская правда ».

Из-за мощного ливня с градом, начавшегося 25 июля, под водой оказались дороги, тоннели, тротуары, подземные переходы и входы в метро. Во второй половине дня было остановлено движение троллейбусов и трамваев по некоторым маршрутам. Местами повалены деревья и различные конструкции. В результате образовались многокилометровые пробки.

«Сейчас ключевые транспортные артерии центральной части столицы больше напоминают венецианские каналы, что уже стало традиционной картиной после сильных ливней», — пишет агентство УНИАН.