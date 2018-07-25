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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Киев затопило 

Lenta.ru 1 час назад
В Киеве идут проливные дожди, некоторые районы города затоплены, сообщает «Украинская правда».
Из-за мощного ливня с градом, начавшегося 25 июля, под водой оказались дороги, тоннели, тротуары, подземные переходы и входы в метро. Во второй половине дня было остановлено движение троллейбусов и трамваев по некоторым маршрутам. Местами повалены деревья и различные конструкции. В результате образовались многокилометровые пробки.
«Сейчас ключевые транспортные артерии центральной части столицы больше напоминают венецианские каналы, что уже стало традиционной картиной после сильных ливней», — пишет агентство УНИАН.
Мэр Киева Виталий Кличко пока не отреагировал на происходящее. Как сообщала «Страна», 19 июля столичный градоначальник на неделю улетел в отпуск в США, чтобы отметить в кругу семьи отметить свое 47-летие. В тот же день он написал в Facebook, что находится «на краю цивилизации».
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