Сложно спать спокойно, когда рядом Россия

Вероятность развязывания вооруженного конфликта с Россией сейчас невелика, однако, исключать ее нельзя. Российская военная доктрина с незапамятных времен включает в себя стратегическую маскировку, то есть систематическое введение противника в заблуждение. В этой сфере россияне на голову превосходят Запад.

Вспомним операцию «Багратион», начатую 22 июня 1944 года, когда Красная армия нанесла удар по немецким силам в Белоруссии . Через пару месяцев она уже находилась рядом с охваченной восстанием Варшавой . Предшествовала операции кампания по дезинформации: россияне смогли убедить немцев, что они собираются наступать на Украину , в итоге фронт удалось прорвать.

Конфликт с Россией может развиваться по похожему сценарию. Для Польши он будет представлять экзистенциальную угрозу. То, что вероятность такого развития событий невелика, не означает, что нам не следует к ним готовиться, тем более что речь может идти о гибридной войне. Как выглядело бы нападение на Польшу и страны Балтии демонстрируют учения «Запад», которые проводят российские и белорусские вооруженные силы. В одном из сценариев все начинается с восстания польского меньшинства в Белоруссии, в другом — со столкновения литовцев с представителями польского меньшинства в окрестностях Вильнюса Москва может спровоцировать подобные инциденты и добиться эскалации напряженности. Если власти Литвы не решат проблему с поляками, нам будет угрожать опасность.

Цель гибридной войны состоит в том, чтобы не позволить западным лидерам вовремя отреагировать: угрозы настолько неопределенны, что когда они разберутся в ситуации, будет уже поздно. В ходе учений «Запад» Россия отрабатывала нанесение ракетно-ядерных ударов. Этим она стремилась убедить мир, что готова применять такое оружие, и склонить Запад отказаться от защиты восточного фланга НАТО . Альянс несколько запоздало, но все же начал отрабатывать методы реакции на гибридные военные действия, проблема, однако, в том, что ситуация в самой этой организации изменилась.

Хаотичная внешняя политика Польши

Правительство партии «Право и справедливость» (PiS) развалило польскую внешнюю политику. Его глупость и националистические убеждения привели к резкому обострению отношений с Украиной. Нарастание враждебности между Варшавой и Киевом показывает, что польское руководство фактически претворяет в жизнь сценарий, написанный в Москве.

В январе 2016 года наши власти признали важнейшим партнером в Европе Великобританию . Спустя полгода Лондон решил расстаться с ЕС . В сфере безопасности «Право и справедливость» решила положиться на США , хотя предыдущее правительство делало ставку на сотрудничество как в рамках НАТО, так и ЕС. Сейчас Варшава выбрала конфликт с Евросоюзом, споры с Германией Францией , решив, что раз президент Трамп близок PiS в идеологическом плане, справиться со всеми проблемами нам помогут американцы. После недавних заявлений американского президента стало ясно, насколько наивен был такой подход.

Североатлантический договор предусматривает, что в случае нападения на одного из членов НАТО все остальные придут ему на помощь. Он не уточняет, однако, что именно они должны предпринять, а ведь можно направить дипломатическую ноту с решительным заявлением, послать гуманитарную помощь или символический контингент сил для успокоения своей совести. Договор не обязывает объявлять войну, выкладываться по полной. В 1949 году, когда появился Альянс, американский Сенат не согласился внести в документ менее расплывчатую формулировку, он счел, что сверхдержава сама решит, что делать.

До недавнего времени казалось, что США придают трансатлантическому пространству большое значение, и, стремясь сохранить свой авторитет, не откажут в помощи подвергшемуся нападению союзнику. Между тем Трамп в каждом втором своем выступлении опровергает эту логику. Любой здравомыслящий стратег понимает, что сейчас полагаться на американцев нельзя. Несколько дней назад американский президент сказал, что Черногория — далекая страна, за которую не стоит умирать нашим сыновьям. Эти слова напомнили высказывание премьер-министра Чемберлена о Чехословакии, прозвучавшее в 1938 году. Притворяясь глухим, наше руководство действует так, как польские санационные власти (режим, существовавший в Польше в 1926-1939 годах, — прим.ред.) в последние годы своего существования. Оно дает обществу ложную надежду, вместо того, чтобы честно заявить: в полной мере положиться на союзников мы не можем.

Варшаве следует потребовать от США объяснений, что именно имел в виду Трамп, говоря о Черногории. Одновременно нам нужно осознать, что пока он остается президентом, вопрос, как будут действовать американцы в кризисной ситуации, остается открытым. Пора искать альтернативы. У нас есть варианты: ЕС или региональная коалиция в рамках НАТО. В свое время мы создали формат сотрудничества с Румынией , странами Балтии и Скандинавии. Сформировалась группа государств, у которых были реальные основания опасаться России и стараться совместными усилиями противостоять угрозе.

Европейскому союзу нужно обрести военную силу. Европейские трактаты более четко формулируют тезисы о солидарности в сфере безопасности, чем Вашингтонский договор, но за ними должен стоять реальный потенциал, так что Европе пора перейти к действиям.

Я сомневаюсь, что появится европейская армия, но страны ЕС могут заняться координацией своих вооруженных сил и отработкой их взаимодействия. Для начала под контролем Совета ЕС по иностранным делам следует сформировать подразделение, способное, например, создать в Ливии зону безопасности для беженцев. Это будут европейские силы быстрого реагирования, ориентирующиеся в своей подготовке на образец Иностранного легиона.

Но сейчас Польша в ЕС пригвождена к позорному столбу. В таких условиях сложно спать спокойно.

Радослав Сикорский — бывший глава МИД и министр обороны Польши

Комментарии читателей

alakyr1:

Не приходит ли в голову господину министру, что проблему безопасности Польши можно решить проще? Не пора ли нам перестать видеть в России врага и выстроить с ней отношения, как с Германией? Россия — огромная страна, но она не претендует на то, чтобы управлять миром или Европой. Раз вы приводите какие-то надуманные причины нападения на Польшу, я предложу более вероятные сценарии: Берлин возвращается за своими землями на западе нашей страны, а Украина заявляет права на Пшемысль и Холмщину. С одним я согласен: основой безопасности Европы должна выступать собственная армия, а не какой-то гибридный Североатлантический альянс.

yeelloow:

Сикорский не сумел сделать выводы из польской истории. Нашей стране нужно выстраивать хорошие отношения с соседями. Экономика Второй Польской республики (1918-1945 годы, — прим.ред.) страдала от блокады востока и торговой войны с Германией. Сейчас у нас появились шансы завязать взаимодействие. У России нет никаких претензий в отношении Польши. Кстати, о Крыме: Варшава поддержала отделение Косово от Сербии, значит, было бы логично признать отделение Крыма от Украины. Но мы предпочитаем играть роль агента США, старающихся вытеснить Москву из большой политики. Спор будет разворачиваться у российских границ, то есть на территории Польши. Войска США у границы России — это провокация, а не гарантия безопасности. Вы помните, как отреагировали американцы, когда на Кубе (кстати, по приглашению Гаваны) появились российские ракеты? Зачем нам это?

pmn110364:

История повторяется. Сейчас Россия попросит предоставить ей свободный доступ к Калининградской области. Трамп скажет «Праву и справедливости»: «Путин — отличный парень, выделите ему какой-то транзитный коридор». ЕС будет на нас плевать, а мы останемся в одиночестве, как в 1939.

Emigrand :

Автор прав на 100%. С этим согласится каждый, кто прочел книгу Нормана Дейвиса (Norman Davies) «Восстание 1944». Этот труд нужно изучать в школе, чтобы показать пример польской глупости. Путин не скрывает, что он хочет создать российскую империю от Гибралтара до Владивостока, но военные действия — это последний этап. Всего нескольких хакеров способны парализовать энергетическую систему всей Европы и положить наш континент на лопатки за пару недель. Ленин, впрочем, говорил: капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Путин может не напрягаться и выжидать: Запад продаст ему Польшу, а «Право и справедливость» движется к предательству национальных интересов, как Тарговицкая конфедерация в 1792 году. Судьба Польши решится, когда эта партия в очередной раз победит на выборах.

Gazeta Wyborcza, Польша