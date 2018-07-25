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Начались переговоры о вступлении Македонии в НАТО
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Начались переговоры о вступлении Македонии в НАТО 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Делегация НАТО провела в Скопье встречу с руководством Македонии, начав тем самым переговоры о вступлении бывшей югославской республики в североатлантический альянс. Об этом сообщает пресс-служба македонского правительства.
Как отмечается, делегацию НАТО возглавил директор по евроатлантическому и глобальному партнёрству в отделе вопросов политики и безопасности штаба НАТО Джеймс Маккей.
«Маккей отметил, что его визит имеет целью послать чёткий и сильный сигнал, что альянс дал старт переговорам о вступлении, и что в ближайшее время рабочие группы НАТО посетят нашу страну и вместе с национальными рабочими группами согласуют необходимые шаги и стандарты», — говорится в сообщении.
11 июля лидеры НАТО официально пригласили Македонию вступить в альянс.
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