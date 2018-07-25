Как британец подарил любимой духи с «Новичком»

Духи с «Новичком»: как британец сделал подарок любимой

Пострадавший от отравления нервно-паралитическим агентом британец Чарли Роули рассказал, как он и его подруга Дон Стерджесс подверглись воздействию «Новичка». Вещество находилось в запечатанной упаковке от дорогого парфюма. Мужчина решил подарить «духи» своей спутнице, нечаянно капнул жидкостью на себя, но сразу же смыл. Считается, что это помогло ему выжить. Женщина же нанесла «парфюм» на запястья. Британские СМИ гадают, сколько еще закрытых «духов» с «Новичком» разбросано по стране.

Британец Чарли Роули, выживший после отравления «Новичком» в Эймсбери, дал интервью телеканалу ITV. В нем мужчина заявил, что не помнит, где нашел флакон с нервно-паралитическим веществом, который он впоследствии подарил своей подруге Дон Стерджесс, скончавшейся спустя 8 дней в больнице.

По словам Роули, флакон с духами был запечатан в дорогую упаковку — пришлось использовать нож, чтобы ее вскрыть.

«Парфюм выглядел дорого, но, к сожалению, оказался плохой находкой. Теперь страшно подумать, что какая-либо вещь может быть замаскирована таким образом и оставлена в общественном месте», — поделился мужчина.

Духи пролежали у него дома в Эймсбери несколько дней перед тем, как он подарил их своей подруге. За это время Роули успел случайно пролить на себя каплю отравляющего вещества.

«Это была маслянистая субстанция, которая по запаху не была похожа на духи. Она показалась мне жирной, поэтому я сразу смыл ее. Все произошло так быстро», — рассказал он.

По его словам, когда Стерджесс получила парфюм, она распылила его на запястье. Спустя 15 минут женщина почувствовала недомогание.

«Дон сообщила, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что нехорошо себя чувствует и ей нужно полежать в ванне, что тогда мне показалось немного странным», — отметил Роули.

После этого, по словам мужчины, он зашел в ванную и увидел там Стерджесс в очень плохом состоянии. Роули не помнит, в какой момент он почувствовал себя больным, однако друзья позже рассказали ему, что он «спотыкался» и у него шла пена изо рта.

Британец лежал без сознания почти три недели, 20 июля он был выписан из больницы. После того, как он пришел в себя, с ним начала беседовать полиция.

«Они в том числе упомянули флакон, который нашли у меня в квартире. Я был готов гарантировать, что в нем был парфюм, и ни о чем беспокоиться не стоит. Однако я был в полном шоке, когда после проведения тестов мне сообщили, что это был «Новичок», — заявил Роули в интервью британскому телеканалу.

Он также обратился к согражданам с призывом осторожно относиться к тому, что они находят в публичных местах.

«Не поднимайте ничего», — добавил мужчина.

Роули отдал дань уважения 44-летней матери троих детей Дон Стерджесс.

«Она был любящей, заботливой матерью. У нее было так много времени для ее дочери и двух сыновей», — отметил он.

По словам Роули, беседа с ее семьей была «успокаивающей».

«Я ощущаю вину в ее смерти до сих пор. Говорят, мне повезло, но я не чувствую себя счастливым. Я потерял своего любимого человека», — подчеркнул британец.

«Это крайне безответственно — оставлять яд в свободном доступе. Там могли быть дети.

Это было так несправедливо. Я очень злюсь на всю ситуацию», — отметил он.

Ножные мыщцы мужчины после всего, что он перенес, до сих пор нуждаются в «восстановлении и укреплении». Роули добавил, что после контакта с нервно-политическим агентом затрудняется мыслительный процесс — становится сложнее «думать и концентрироваться на чем-либо».

Чарли Роули не хотел бы возвращаться в свой дом Эймсбери.

«Говорят, что там заперто. Проводится обеззараживание территории. Честно говоря, я не хотел бы туда возвращаться. Слишком много плохих воспоминаний», — признался британец.

Накануне пострадавший от «Новичка» мужчина дал интервью таблоиду The Sun. В нем он также отметил, что не подозревал, что найденная упаковка парфюма может представлять угрозу. По словам мужчины, ему повезло, что он выжил, так как капля отравляющего вещество была у него на руках.

«Я счастлив, что мне удалось остаться в живых. Лежа в больнице, я думал, что не выкарабкаюсь», — сообщил Роули.

Он также рассказал, что счастлив оказаться вне больничных стен: он «наконец-то может курить». Кроме того, британец сообщил, что недоволен постоянными допросами со стороны правоохранительных органов

Напомним, 44-летняя Дон Стерджесс и ее спутник Чарли Роули были в критическом состоянии доставлены в больницу 30 июня. Изначально, по информации британской газеты Daily Express, в полиции считали, что пара отравилась наркотиками. Издание подчеркивало, что пострадавшие могли принять кокаин или героин.

Однако чуть позже в Скотленд-Ярде предположили, что британцы были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок» — тем же, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Спустя неделю Стерджес скончалась в больнице. По словам ее матери, организм женщины не справился с отравлением, поскольку был ослаблен из-за алкогольной и наркотической зависимости.

Через две недели после ЧП, 13 июля, британские силовики обнаружили «маленькую бутылочку» в доме Чарли Роули, откуда пострадавшие и были доставлены в медучреждение. Полицейские предположили, что это была емкость, в котором располагался нервно-паралитический агент. Эту версия чуть позже подтвердили в лаборатории Портон-Даун, где были проведены анализы содержимого находки.

Инцидент в Эймсбери обратил на себя широкое внимание западной прессы, так как Роули и Стерджес были отравлены тем же веществом, что и россияне Сергей и Юлия Скрипаль. Этой весной они были найдены в бессознательном состоянии у торгового центра в городе Солсбери, который расположен в 10 км от Эймсбери. Скрипали пришли в себя лишь спустя два месяца.

Правительство Великобритании обвинило в их отравлении российские спецслужбы. Ряд западных стран выразил солидарность с Лондоном и выслал из своих государств более сотни дипломатов из России