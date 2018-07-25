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Запад отрекся от обстрела Сирии
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Западная коалиция отрицает причастность к обстрелам на юге Сирии 20 июня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Коалиция под руководством США непричастна к гибели мирных жителей 20 июня на юге Сирии, сказал РИА Новости в среду представитель коалиции.
"Мы не наносили в пятницу ударов на юге Сирии, поскольку мы не ведем операции в районах, контролируемых режимом", — сказал представитель коалиции, имея в виду сирийские власти.
Ранее неправительственные организации говорили о возможной гибели 26 мирных жителей во время авиаудара коалиции по анклаву запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*" на юге Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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