На Крестный ход в Киеве вышли 250 тысяч человек

Около 250 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в Киеве

Около 250 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе в центре Киева по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщается на сайте Украинской православной церкви. В то же время украинская полиция насчитала около 20 тысяч участников.

"Несмотря на препятствия, которые масштабно оказывали чиновники и перевозчики верующим УПЦ, по официальным подсчетам, в празднованиях 1030-летнего юбилея Крещения Руси участвуют 250 тысяч верующих из всех епархий Украинской Православной Церкви и паломники из-за рубежа", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Украины Замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что в Крестном ходе приняли участие всего около 20 тысяч человек.

"По нашим оценкам, до 20 тысяч граждан принимали участие", — сказал Яровой на брифинге журналистам после Крестного хода, который транслировало МВД Украины в Facebook.

При этом он отметил, что трое человек были задержаны и доставлены в райотделы полиции.

По словам Ярового, мероприятия прошли спокойно, у участников запрещенные предметы не находили.

Крестный ход, организованный Украинской православной церковью по случаю 1030-летия Крещения Руси, прошел в пятницу в центре Киева. Во главе с духовенством люди прошли от Владимирской горки по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры. Участники шествия зашли на территорию монастыря, где началась церковная служба. Также планируется, что в лавре пройдет всенощное бдение.