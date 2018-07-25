Трамп готовит Ирану судьбу Югославии

Дипломатическое противостояние США Исламской республики Иран , обострившееся после выхода США из ядерной сделки, переросло в настоящую «твиттерную войну», которая угрожает стать реальной. Штаты не готовы к масштабной военной операции, но не исключены бомбардировки Ирана и ограниченные вооружённые столкновения, — отмечают эксперты.

Сенатор Берни Сандерс посредством Twitter поспешил осудить американского президента, который, по его словам,

«готов развязать войну с Ираном, лишь бы переизбраться».

Ирано-американская перепалка произошла из-за того, что президент Ирана Хасан Роухани на встрече с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег американского президента от вооружённого противостояния с Исламской республикой, заявив, что такая война станет «матерью всех войн».

«Не играйте с огнем, а то пожалеете», — заявил Роухани.

В ответ Трамп в своем Twitter рекомендовал Роухани никогда не угрожать Соединённым Штатам, и сам пригрозил серьёзными последствиями. Угрозы Трампа не произвели должного воздействия главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, заявившего, что ИРИ не впечатлена заявлением американского президента:

«…Мир слышал ещё более жесткие угрозы несколько месяцев назад. И иранцы слышали их в течение сорока лет — хотя угрозы были облечены в более культурную форму. Нашей стране несколько тысячелетий. Мы видели, как рушатся империи, в том числе и наша собственная», — написал Зариф в своем Twitter.

Тегеране , судя по заявлениям официальных лиц, склонны относиться к перспективе военного противостояния с США серьёзно. Командующий сухопутными войсками Исламской республики бригадный генерал Киумарс Гейдари заявил, что Иран опасается американского вторжения и намекнул, что вооружённые силы Исламской республики могут перекрыть стратегически важный Ормузский пролив.

«Пролив должен быть безопасным для всех или небезопасным ни для кого», — передает его слова Reuters, отмечая, что через него проходит существенная часть морских нефтяных перевозок.

Представители лояльной Штатам американской иранской общины также обеспокоены агрессивной риторикой команды Трампа.

«Я думаю, что они ждут, пока иранцы сделают что-то глупое, и скажут, что настало время принять военные меры», — цитирует Al-Monitor вице-президента Национального ирано-американского совета Джамала Абди.

Сухопутное вторжение американцев в Иран маловероятно. В противном случае, мы бы уже наблюдали, как для этих целей США создают группировку, отмечает в комментарии News.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин . Эксперт не исключает, что американцы решат расправиться с противником, не вступая в прямое столкновение:

«Возможно нанесение ракетных ударов по Ирану и бомбардировки страны США, причём не по примеру Сирии, где всё больше напоминает спектакль, а по примеру бомбардировок Югославии в 1999 году».

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов полагает, что от бомбардировок Ирана вреда Соединённым Штатам может быть куда больше, чем пользы:

«Иран может ответить США по-своему: наладить контакты с представителями действующих в Афганистане отрядов, в том числе и с талибами, снабдить их оружием, послать туда военных инструкторов».

Угрозы Ирана блокировать Ормузский пролив, по мнению эксперта, безосновательны.

«Иранцы могут заминировать пролив, но всё это будет скорее актом пиратства, чем полноценной блокадой. В силу транспортной значимости пролива Иран таким образом может настроить против себя весь мир», — объясняет Семенов.

В свою очередь военный эксперт Юрий Лямин считает, что ВМС Ирана вполне могут перекрыть Ормузский пролив, имеющихся в том районе сил достаточно для его минирования и поражения проходящих кораблей с катеров и береговых противокорабельных ракетных комплексов. В ответ США могут силой его разблокировать, но на это потребуется время, указывает эксперт: