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Британский гвардеец жестко толкнул китайскую туристку
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Британский гвардеец жестко толкнул китайскую туристку 

Рамблер 54 минуты назад
В Сеть попала видеозапись, на которой королевский гвардеец оттолкнул китайскую туристку.
Как сообщает The Sun, туристка из Китая прошла за ограждение возле Виндзорского замка, чтобы сделать селфи, и помешала проходу гвардейца. Маршируя мимо девушки, военный жестко толкнул позирующую девушку правой рукой. Туристка отлетела в сторону и чуть не упала. Солдат продолжил маршировать.
В Минобороны Великобритании обратили внимание, что ограждение установлено для обеспечения безопасности и попросили туристов не заходить за него.
Королевские гвардейцы могут выразить свое недовольство с помощью топота ног и крика. «Последним предупреждением» считается подъем винтовки. После этого военный может задержать нарушителя.
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