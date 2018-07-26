Британский гвардеец жестко толкнул китайскую туристку

В Сеть попала видеозапись, на которой королевский гвардеец оттолкнул китайскую туристку.

Как сообщает The Sun, туристка из Китая прошла за ограждение возле Виндзорского замка, чтобы сделать селфи, и помешала проходу гвардейца. Маршируя мимо девушки, военный жестко толкнул позирующую девушку правой рукой. Туристка отлетела в сторону и чуть не упала. Солдат продолжил маршировать.

Минобороны Великобритании обратили внимание, что ограждение установлено для обеспечения безопасности и попросили туристов не заходить за него.

Королевские гвардейцы могут выразить свое недовольство с помощью топота ног и крика. «Последним предупреждением» считается подъем винтовки. После этого военный может задержать нарушителя.