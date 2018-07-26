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Плачущая студентка спасла «отправленного в ад» мужчину
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Плачущая студентка спасла «отправленного в ад» мужчину 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Tr724 / YouTube
Студентка Гетеборгского университета смогла помешать депортации 54-летнего мужчины в Афганистан. Об этом сообщает Daily Mail.
Афганец должен был долететь до Турции, сделать пересадку и отправиться в Кабул. 22-летняя Элин Эрссон купила билет на рейс Гетеборг — Стамбул. На борту девушка начала записывать видео, в котором объясняла, что этот человек, скорее всего, погибнет, если его доставят в Афганистан. «Нельзя отправлять людей в ад», — плакала активистка, утверждая, что займет свое посадочное место только в том случае, если мужчину не депортируют.
Многие пассажиры и экипаж самолета вначале были возмущены поведением девушки, некоторые даже пытались выхватить из ее рук телефон, на который она записывала видео. Однако затем они присоединились к ее акции протеста. В результате Эрссон и депортируемого мужчину вывели из самолета в сопровождении трех сотрудников службы безопасности.
14-минутный ролик, который она выложила в сеть, собрал свыше двух миллионов просмотров. Некоторые пользователи называют девушку супергероем и благодарят за мужество.
Однако представители шведских властей заверили, что все равно депортируют афганца, теперь дата его высылки пока не называется. Самой активистке грозит до шести месяцев тюрьмы за отказ подчиниться требованиям представителей властей.
Недавно страны ЕС признали Афганистан безопасной страной, поэтому сокращают его гражданам предоставление убежища.
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