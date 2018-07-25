Таджикистан направил ноту России

Таджикистан направил России ноту из-за убийства своей гражданки в Серпухове

Таджикистан подтвердил, что убитая в подмосковном Серпухове пятилетняя девочка является гражданкой их страны и направил МИД России ноту с требованием провести тщательное расследование и сурово наказать преступника, сообщил в среду МИД республики.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором проживала вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

"В МИД Российской Федерации была передана нота… Душанбе призывает соответствующие органы РФ провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", — говорится в сообщении министерства.

В нем также отмечается, что "дипломатические и консульские ведомства Таджикистана в Российской Федерации будут постоянно находится в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора". Кроме того, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода направил телеграмму руководству МВД России с просьбой о взятии под строгий контроль ход расследования уголовного дела, незамедлительном раскрытии преступления и привлечения к уголовной ответственности преступника.