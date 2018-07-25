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Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
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Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас 

Lenta.ru 52 минуты назад
Пользователь Reddit опубликовал gif-изображение, на котором сталевар голыми руками шлепает по раскаленному жидкому металлу и остается невредим. Изображение появилось на странице пользователя под ником The_noble_milkman на Reddit.
«Кто-нибудь вообще видел смерть русского?» — удивляется автор записи, который признал в герое гифки жителя России.
За несколько часов пост американца набрал более 50 тысяч одобрений, при этом некоторые зрители пришли в ужас от увиденного.
«Как он вообще может хлопать по ней?» — задал вопрос один из комментаторов.
Другой был в шоке от того, что на руках сталевара вообще не осталось ожогов. Некоторые в шутку предположили, что россиянин полностью сделан из водки.
Автор поста о «бессмертном россиянине» ошибся: герой гифки — это армянский рабочий литейного производства Аркадий Мгдсян. Оригинальный ролик был залит на его канал еще в феврале 2016 года, однако видео обрело вирусную популярность в России лишь в начале 2018-го.
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Комментарии14  Ещё 1 источник 
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