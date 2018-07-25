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В кабинете экс-советника Макрона идет обыск
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СМИ сообщили об обыске в кабинете избившего демонстранта экс-советника Макрона 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: Reuters
В Елисейском дворце следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает BFMTV.
Как уточняется, сам Беналля присутствует при обыске.
19 июля стало известно, что Беналля во время первомайской демонстрации в Париже напал на участника манифестации. Сам Беналля заявил, что применил силу в отношении манифестанта 1 мая, поскольку хотел помочь полицейским справиться с агрессивными протестующими.
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