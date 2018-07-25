В кабинете экс-советника Макрона идет обыск

СМИ сообщили об обыске в кабинете избившего демонстранта экс-советника Макрона

Эммануэля Макрона. В Елисейском дворце следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции

Le bureau d'Alexandre #Benalla est en cours de perquisition à l'Elysée, en sa présencehttps://t.co/ZrPEAvqWIm pic.twitter.com/IflShctCy8— BFMTV (@BFMTV) 25 июля 2018 г. Об этом сообщает BFMTV.

Как уточняется, сам Беналля присутствует при обыске.

19 июля стало известно, что Беналля во время первомайской демонстрации в Париже напал на участника манифестации. Сам Беналля заявил, что применил силу в отношении манифестанта 1 мая, поскольку хотел помочь полицейским справиться с агрессивными протестующими.