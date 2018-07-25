В США признали Тайвань частью Китая

Несколько американских авиакомпаний подчинятся требованиям Китая и начнут вводить изменения, касающиеся обозначения Тайваня. Пекин, в частности, настаивал, чтобы перевозчики использовали название "китайский Тайвань" или "китайская провинция Тайвань". Кроме того, на картах и в рекламных материалах материковый Китай и Тайвань должны быть обозначены одним цветом.
ТАСС напоминает, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Но в КНР всегда считали остров своей провинцией, а не отдельным территориальным образованием.
Отношения сторон ухудшились два года назад после прихода к власти администрации во главе с Цай Инвэнь. Он является членом Демократической прогрессивной партии, которая выступает против сближения с материковым Китаем.