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В США признали Тайвань частью Китая
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Авиакомпании сделают Тайвань провинцией Китая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Несколько американских авиакомпаний подчинятся требованиям Китая и начнут вводить изменения, касающиеся обозначения Тайваня. Пекин, в частности, настаивал, чтобы перевозчики использовали название "китайский Тайвань" или "китайская провинция Тайвань". Кроме того, на картах и в рекламных материалах материковый Китай и Тайвань должны быть обозначены одним цветом.
ТАСС напоминает, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Но в КНР всегда считали остров своей провинцией, а не отдельным территориальным образованием.
Отношения сторон ухудшились два года назад после прихода к власти администрации во главе с Цай Инвэнь. Он является членом Демократической прогрессивной партии, которая выступает против сближения с материковым Китаем.
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