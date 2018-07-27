КНДР передала США останки жертв Корейской войны

Транспортный самолет США в пятницу вернулся из КНДР, где американской стороне были переданы останки военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, на авиабазу Осан близ Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Теперь эти останки будут тщательно изучены американскими специалистами, этот процесс может занять до пяти дней.
Ранее Белый дом объявил о том, что КНДР в пятницу передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Договоренность о передаче останков американских военнослужащих была достигнута в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшем в Сингапуре 12 июня.