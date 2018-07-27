КНДР передала США останки жертв Корейской войны

Самолет с останками американских солдат на борту вернулся на военную базу близ Сеула

Транспортный самолет США в пятницу вернулся из КНДР , где американской стороне были переданы останки военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, на авиабазу Осан близ Сеула . Об этом сообщило агентство Yonhap. Теперь эти останки будут тщательно изучены американскими специалистами, этот процесс может занять до пяти дней. Ранее Белый дом объявил о том, что КНДР в пятницу передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Договоренность о передаче останков американских военнослужащих была достигнута в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном , прошедшем в Сингапуре 12 июня.