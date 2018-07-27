Ещё
КНДР передала США останки жертв Корейской войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет с останками американских солдат на борту вернулся на военную базу близ Сеула 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Транспортный самолет США в пятницу вернулся из КНДР, где американской стороне были переданы останки военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, на авиабазу Осан близ Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Теперь эти останки будут тщательно изучены американскими специалистами, этот процесс может занять до пяти дней.
Ранее Белый дом объявил о том, что КНДР в пятницу передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Договоренность о передаче останков американских военнослужащих была достигнута в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшем в Сингапуре 12 июня.
ТАСС: последние новости
Четверо полицейских пострадали во время столкновений в горсовете Конотопа Юлия Скрипаль рассказала о здоровье отца двоюродной сестре Виктории Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео37
Юлия Скрипаль вернется в Россию46
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС85
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона131
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение