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Полиция не нашла опасных предметов у дома Манафорта
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NBC: полиция не нашла опасных предметов у дома Манафорта 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: Reuters
Полиция в Бруклине не нашла опасных предметов у дома бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.
По ее данным, около 14:00 (21:00 мск) у дома Манафорта был обнаружен ящик с надписью "Американский фашизм". Прибывший по вызову полицейский наряд обследовал находку. Ящик оказался пуст.
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год. В конце октября прошлого года ему были предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с приписываемым России вмешательством в выборы в США в 2016 году. Манафорт был помещен под домашний арест, однако 15 июня судья из округа Колумбия Эми Джексон приняла решение поместить его под стражу, пойдя навстречу спецпрокурору, утверждающему, что у него есть доказательства попыток ответчика оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.
Сейчас Манафорт находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния. Суд над ним по обвинению в нарушениях налогового и банковского законодательства назначен на 31 июля.
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