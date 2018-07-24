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Иванка Трамп закрывает свой бренд
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Иванка Трамп закрывает свой бренд, сообщили СМИ 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой бренд через полтора года после начала работы в качестве советника главы государства, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает газета, на протяжении нескольких месяцев Иванка Трамп обдумывала это решение, поскольку ее все больше разочаровывали ограничения, наложенные на компанию в связи с ее работой в Белом доме во избежание конфликта интересов. Дочь Дональда Трампа заявила, что не уверена, вернется ли она к бизнесу, когда покинет Вашингтон.
"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне", — заявила она.
Президент компании Абигейл Клем во вторник сообщила сотрудникам, что компания закрывается. Иванка Трамп также собирается обратиться к служащим компании.
Иванка Трамп создала бренд ювелирных украшений Ivanka Trump, который позже также стал заниматься одеждой и обувью, в 2014 году. После того, как Дональд Трамп был избран президентом США компания периодически подвергалась критике. В 2017 году некоторые ритейлеры, включая сеть американских универмагов Nordstrom, отказались от продаж выпускаемой Иванкой Трамп одежды.
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