ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Луганска

Беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был обстрелян над позициями Вооруженных сил Украины в районе Луганска , говорится в ежедневном отчете организации.

В отчете отмечается, что наблюдатели СММ, находясь рядом с населенным пунктом Артема в 26 километрах к северу от Луганска и управляя беспилотником, услышали три выстрела и стрелковый огонь, который, по их оценкам, велся по летательному аппарату.

"В момент инцидента БПЛА летел на высоте примерно 100 метров над позицией ВСУ примерно в 800 метрах от месторасположения наблюдателей. СММ отозвала и безопасно посадила беспилотник", — говорится в отчете за 23 июля.

Отмечается, что вскоре после инцидента двое представителей ВСУ приехали на военной машине к наблюдателям и спросили, принадлежал ли беспилотник им. Затем военные пояснили, что стреляли в воздух, чтобы отогнать БПЛА.