Ещё
В Германии признали фиаско демократии на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии признали фиаско демократии на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Демократия на Украине провалилась из-за неэффективного руководства страны, зависимого от Запада, пишут немецкие СМИ.
«Две трети украинцев считают, что страна идет в неверном направлении, политический класс себя изжил, а массовая эмиграция — следствие западной политики», — пишет колумнист Telepolis Флориан Ретцер, передает «ИноТВ».
По его мнению, в следующем году, когда на Украине пройдут выборы в Верховную раду, стабильности в государстве станет даже меньше, чем сейчас.
Ретцер считает, что нынешнее руководство страны остается у власти благодаря кредитам и военной поддержке западных стран.
Он отмечает, что при действующей власти Украина «смертельно заболела». Страна пустеет, многие жители эмигрируют «в поисках спасения», напоминает автор.
«Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак не откажется от антироссийского курса», — объясняет Ретцер.
Немецкий журналист также подчеркивает, что большинство жителей Украины хотят прекращения войны на востоке страны, но это «не входит в планы украинского правительства», так как при таком раскладе Киев лишится поддержки Запада.
По его мнению, демократия на Украине потерпела фиаско, а «изначальные надежды» уступили место «мрачным настроениям».
Ранее олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР, бывший футболист украинского «Днепра» Владимир Лютый заявил о «геноциде украинского народа».
В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему в Иране хотят уничтожить Израиль Хейли навсегда отказала России в дружбе Трамп назвал США разоряемой свиньей-копилкой
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам434
Новый мегамост РФ, смерть советника Путина и другие события дня4
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть142
Тяжелобольная Терехова не может говорить23
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение