В Германии признали фиаско демократии на Украине

Демократия на Украине провалилась из-за неэффективного руководства страны, зависимого от Запада, пишут немецкие СМИ.

«Две трети украинцев считают, что страна идет в неверном направлении, политический класс себя изжил, а массовая эмиграция — следствие западной политики», — пишет колумнист Telepolis Флориан Ретцер, передает «ИноТВ».

По его мнению, в следующем году, когда на Украине пройдут выборы в Верховную раду , стабильности в государстве станет даже меньше, чем сейчас.

Ретцер считает, что нынешнее руководство страны остается у власти благодаря кредитам и военной поддержке западных стран.

Он отмечает, что при действующей власти Украина «смертельно заболела». Страна пустеет, многие жители эмигрируют «в поисках спасения», напоминает автор.

«Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного режима все никак не откажется от антироссийского курса», — объясняет Ретцер.

Немецкий журналист также подчеркивает, что большинство жителей Украины хотят прекращения войны на востоке страны, но это «не входит в планы украинского правительства », так как при таком раскладе Киев лишится поддержки Запада.

По его мнению, демократия на Украине потерпела фиаско, а «изначальные надежды» уступили место «мрачным настроениям».

Ранее олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР, бывший футболист украинского «Днепра» Владимир Лютый заявил о «геноциде украинского народа».

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.