Новый мегамост РФ и другие события дня

Израиль сбил самолет
Армия обороны Израиля сбила над своей территорией истребитель-бомбардировщик Су-22. Самолет был сбит из американского противоракетного комплекса «Пэтриот».
Путин дал добро на новый мегамост
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства нового мегамоста на востоке России. Точно оценить строительство моста должно будет правительство.
Россиян лишат желания иметь валюту
Банк России наносит удар по валютным кредитам и вкладам. Регулятор вводит новые нормативы в надежде сделать эти финансовые продукты менее привлекательными для населения и российских компаний.
Путина попросили спасти Йемен
Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене. Соответствующую просьбу в письме президенту России Владимиру Путину озвучил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат.
Умер советник Путина
Cоветник президента России Вениамин Яковлев скончался в возрасте 86 лет. Прощание с Яковлевым пройдет в ЦКБ 26 июля в 11.00.
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой
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В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту находились два человека, оба погибли. Трагедия произошла около 15.00.
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
В исправительной колонии (ИК) №6 в Брянской области 22 июля погиб заключенный. Это произошло в разгар скандала с пытками в ярославской колонии.
Активистка Femen покончила с собой
Одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко, покончившая с собой в Париже, оставила предсмертную записку. Шачко стояла у истоков движения Femen, появившегося в 2008 году на Украине.
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть
В Сети появились откровенные снимки теннисистки Марии Шараповой и ее бойфренда, основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Серия фото опубликована в Instagram-аккаунте @redcarpetmood.