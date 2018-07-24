Новый мегамост РФ и другие события дня

Главные события вторника

Израиль сбил самолет

Путин дал добро на новый мегамост

Россиян лишат желания иметь валюту

Путина попросили спасти Йемен

Хуситы попросили Россию остановить войну в Йемене. Соответствующую просьбу в письме президенту России Владимиру Путину озвучил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат.

Умер советник Путина

Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой

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Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту находились два человека, оба погибли. Трагедия произошла около 15.00.

Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками

Активистка Femen покончила с собой

Одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко, покончившая с собой в Париже, оставила предсмертную записку . Шачко стояла у истоков движения Femen, появившегося в 2008 году на Украине