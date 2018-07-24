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Порошенко рассказал об американском топливе для АЭС
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Порошенко рассказал о топливе для Южно-Украинской АЭС 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Igor Niko
Президент Украины Петр Порошенко во вторник во время встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном заявил, что энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые заработал на американском топливе компании Westinghouse.
Российская компания ТВЭЛ сейчас является основным поставщиком топлива для украинских АЭС. В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива в 2014 году Украина договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.
"Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse ", — приводит слова Порошенко пресс-служба.
По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, в энергетической сфере. Также собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток-2" — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
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