Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме

Дании прокуратура впервые предъявила обвинения имаму за призыв к убийству евреев. Об этом сообщает The Local во вторник, 24 июля.

Мундхира Абдаллу обвиняют в том, что тот во время проповеди в мечети цитировал выдержки из хадисов и Корана, в которых содержатся призывы восстать против еврейского народа. Он также опубликовал записи в соцсетях, в которых написал: «Судный день не наступит, пока мусульмане не начнут бороться с евреями и не убьют их».

По словам прокурора Ивы Ронн, это высказывание стало поводом для предъявления обвинений. «Цитировать религиозные трактаты, такие как Коран и Библия, — легально, но призывать к убийствам и одобрять их может караться лишением свободы сроком до трех лет за разжигание ненависти», — сказала она.

Дело передано в один из районных судов Копенгагена , однако дата слушания пока не назначена.