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Берлин призвал ЕС дать единый ответ на угрозы Трампа
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Берлин призвал ЕС дать единый ответ на угрозы Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страны ЕС не должны позволять президенту США Дональду Трампу угрожать Европе, им следует вместе противодействовать американским импортным пошлинам.
Глава МИД Германии выразил мнение, что «США проиграют, если произойдет взаимный обмен пошлинами», так как ЕС в этом случае будет вынужден принять ответные меры, передает ТАСС.
При этом он отметил, что еще несколько месяцев назад «не мог себе это представить».
«Мы не должны позволять Трампу угрожать нам, но следует сохранить единство ЕС и вместе противодействовать импортным пошлинам», — заявил Маас в интервью медиагруппе Funke.
Глава МИД Германии призвал «установить границы методам Трампа», вынудив его «наблюдать за тем, как ему не удается расколоть Европу».
Ранее Трамп предложил ЕС отменить все пошлины и субсидии.
Накануне глава Белого дома пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, если переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером провалятся.
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