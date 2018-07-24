Дело о подделке диплома Гройсманом закрыли

На Украине закрыли дело о подделке диплома премьером Гройсманом

Генеральная прокуратура Украины заявила о закрытии уголовного дела о возможной подделке премьер-министром страны Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.

Генпрокуратура Украины в октябре 2017 года открыла уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Рады Виталия Куприя о возможной подделке Гройсманом диплома.

"По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании пункта 2 части 1 статьи 284 (отсутствие состава преступления) Уголовного процессуального кодекса", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Украинские новости".

Во вторник сам Гройсман на своей странице в Facebook написал, что "естественно, не подделывал (диплом — ред.). Потому что диплом настоящий и честный". Он добавил, что получал образование заочно и параллельно работал.