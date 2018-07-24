Эрдоган сравнил политику Израиля с действиями Гитлера

Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия властей Израиля с политикой Гитлера

Президент Турции так отреагировал, в том числе, на принятие парламентом этой страны конституционного закона о еврейском характере государства.

«Нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев… Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля», — сказал Эрдоган.

Принятый израильским парламентом закон объявляет евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля. Документ провозглашает государственным языком только иврит, оставляя «особый статус» формально равнозначному с ним арабскому.