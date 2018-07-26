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Названа возможная причина пожаров в Греции
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Греческий министр назвал возможную причину пожаров в стране 

РИА Новости 4 часа назад
Причиной лесных пожаров в Греции, которые унесли жизни десятков человек, вероятнее всего, стали поджоги, заявил министр гражданской обороны страны Никос Тоскас.
В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Число жертв пожаров уже достигло 85 человек. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.
"Учитывая данные расследования, у нас есть серьезные основания полагать, что имел место криминальный поджог. Многие очаги пожара возникли в очень короткий промежуток времени", — приводит слова министра газета "Катимерини".
Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.
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