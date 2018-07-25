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Изменщица! Муж Сторми Дэниелс подал на развод
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СМИ: муж Сторми Дэниелс подал на развод и обвинил ее в супружеской измене 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Global Look Press/Reuters
Муж американской порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн подал на развод через несколько дней после ее ареста. Об этом пишет The Daily Beast.
Помимо этого, он обвинил супругу в измене и запросил временный судебный запрет. Крейн и Дэниелс перестали жить вместе как супруги 11 июля. Муж задержанной порноактрисы утверждает, что брак стал "невыносимым из-за разногласий или личных конфликтов".
Он также планирует добиться полной опеки над семилетней дочерью, а также запретить работающим в индустрии развлечений для взрослых находиться рядом с ней. Суд удовлетворил запрос Крейна на временный запрет, и теперь все будущие визиты Дэниелс с дочерью будут контролироваться.
Постановление суда также предоставляет Крейну исключительное использование их дома и транспортных средств и запрещает Дэниелс бесконтрольный доступ к своему ребенку.
The Daily Beast пишет со ссылкой на письменные показания мужа, что Крейн заявил, что супруга хотела вывезти дочь из Техаса и взять ее с собой в стриптиз-тур по Северной Каролине.
Отмечается, что Крейн женился на Дэниелс в 2015 году.
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