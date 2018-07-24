В Каире домашних ослов покрасили и выдали за зебр

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Каире владельцы одного из зоопарков приняли решение перекрасить домашних ослов в зебр для привлечения посетителей. Информация об этом появилась в эфире телеканала Extra News. Как отмечается, на хитрость обратил внимание ученик 9 класса из Египта Мухаммед Сархан. Во время экскурсии и посещения Международного парка он увидел, как на глаза одной из "зебр" стекает черная краска. Мальчик разместил сделанные фотографии в соцсетях. Уточняется, что директор зоопарка продолжает настаивать на том, что "зебры" в вольерах настоящие. Ранее в Самарской области жительница села Подстепки обратилась в правоохранительные органы , после того как приобрела по интернету несуществующего енота.