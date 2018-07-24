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Израиль не отверг российское предложение по Сирии, сообщил источник
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Reuters: Израиль отверг предложение России по Сирии 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Израильская сторона не приняла предложение России о создании на юге сирийской территории зоны без иранских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Израиле.
Как уточняется, российская делегация, которую возглавляет глава МИД России Сергей Лавров, предложила израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху создать в 100 км от линии перемирия на Голанских высотах зону, куда бы не стали входить военные Ирана, воюющие на стороне сирийского президента Башада Асада.
По словам источника, в Израиле отклонили это предложение, а Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона не допустит укрепления позиций Ирана даже в 100 км от контролируемой Израилем территории.
Ранее Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что странам необходимо сохранять близкие отношения.
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