Когда грянет кризис и другие события дня

Дачники будут жить по новым правилам
Новый закон, который вступит в силу в первый день будущего года, посвящен главным образом урегулированию жизни в садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществах, которые заменят девять юридических форм некоммерческих объединений россиян, которые создавались для ведения загородного хозяйства.
Названы сроки нового кризиса
Российский и мировой фондовые рынки ждет «худшее», уверен эксперт инвестиционной компании «Финам» Василий Олейник.
Экономист отметил, что в настоящее время фондовые рынки реагируют на новости и, как следствие, зависят от геополитики, почему предсказывать что-либо сейчас крайне трудно.
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России
Адвокат Ирина Бирюкова, передавшая журналистам «Новой газеты» видеозапись с пытками в ярославской исправительной колонии №1, покинула Россию. Об этом адвокат заявила в интервью «Медузе».
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев работает с ЕС и США для введения санкций против черноморских портов России и российских кораблей. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на эфир «Українського радіо».
Россия конфискует свои резервы в США
Россия и Запад по-прежнему идут не навстречу друг другу, а в противоположенных направлениях. Вместе с итогами встречи двух президентов, достоянием общественности стали и данные по действиям Банка России, который распродал со своего баланса более 85% американских долговых бумаг.
Уткин раскрыл детали скандального ухода
По словам Уткина, в этот момент он ехал на машине из Сочи в Ростов-на-Дону, где должен был прокомментировать очередной матч чемпионата мира по футболу 2018 года, и в этот момент получил звонок о «вынужденной приостановке» сотрудничества с Первым.
В "Роскосмосе" прояснили дело о госизмене
Дело о государственной измене в ЦНИИмаше, головном научном институте "Роскосмоса", касается событий 2013 года, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет, сообщается на сайте государственной корпорации.
Виновата полиция: как можно было спасти Дениса Тена
В Казахстане журналисты выяснили шокирующие подробности убийства фигуриста Дениса Тена. Спортсмен вполне мог остаться жив, если бы полиция за несколько дней до трагедии не выпустила на свободу ударившего его ножом злоумышленника, ранее задержанного за аналогичную кражу.