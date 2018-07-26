«Вторим твердому решению США»: Великобритания поддержала декларацию по Крыму

МИД Великобритании также привычно возмутились «правам человека в Крыму » и традиционно потребовали «освободить политзаключенных».

Соединенное Королевство поддержало декларацию США в отношении воссоединения Крыма и Российской Федерации . Об этом заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

В заявлении британских дипломатов сказано, что страна «вторит твердому заявлению США». В МИД Великобритании также привычно возмутились «правам человека в Крыму» и традиционно потребовали «освободить политзаключенных».

«Лондон по-прежнему полностью привержен отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — цитирует ТАСС заявление дипломатического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала так называемую «Крымскую декларацию» Штатов. Захарова с иронией напомнила о цене подобных «судьбоносных» документов, которые за одно мгновение становятся неактуальными, и в качестве примера привела официальную политику США по отношению к ядерной сделке с Ираном

Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума, на нем большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.