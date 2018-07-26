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«Вторим твердому решению США»
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«Вторим твердому решению США»: Великобритания поддержала декларацию по Крыму 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: I-Images / Globallookpress
В МИД Великобритании также привычно возмутились «правам человека в Крыму» и традиционно потребовали «освободить политзаключенных».
Соединенное Королевство поддержало декларацию США в отношении воссоединения Крыма и Российской Федерации. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.
В заявлении британских дипломатов сказано, что страна «вторит твердому заявлению США». В МИД Великобритании также привычно возмутились «правам человека в Крыму» и традиционно потребовали «освободить политзаключенных».
«Лондон по-прежнему полностью привержен отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — цитирует ТАСС заявление дипломатического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала так называемую «Крымскую декларацию» Штатов. Захарова с иронией напомнила о цене подобных «судьбоносных» документов, которые за одно мгновение становятся неактуальными, и в качестве примера привела официальную политику США по отношению к ядерной сделке с Ираном.
Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума, на нем большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.
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